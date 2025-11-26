Количество жертв крупнейшего за 17 лет пожара в Гонконге резко возросло

Во время пресс-конференции он рассказал, что в результате пожара в районе Тай По погибли 36 человек, по меньшей мере 279 человек считаются пропавшими без вести.

Ли также сообщил, что 29 человек находятся в больнице, семеро из них в критическом состоянии.

Глава администрации Гонконга отметил, что пожар постепенно удается взять под контроль. Он привел слова директора пожарной службы, который заверил, что ресурсов и персонала для тушения достаточно.

Джон Ли также сообщил, что для борьбы с огнем было задействовано более 800 пожарных, а также 140 пожарных машин. Он добавил, что из всех зданий, которые ранее горели, сейчас три уже не имеют никаких признаков пожара.