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Число пострадавших из-за обстрела Днепра возросло до 55 людей

Днепр, Четверг 04 июля 2024 10:13
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Число пострадавших из-за обстрела Днепра возросло до 55 людей Фото: число пострадавших из-за обстрела Днепра 3 июля возросло до 55 людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Уже 55 человек пострадали из-за обстрела Днепра 3 июля. Еще шесть человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Пострадали 55 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, к сожалению, от полученных тяжелых травм в результате вчерашней вражеской атаки на Днепр в больнице скончалась женщина, число погибших возросло до шести.

Обстрел Днепра

3 июля в Днепре прогремела серия взрывов. Россияне нанесли по городу комбинированный массированный удар, использовав как дроны, так и ракеты.

Почти сразу стало известно о жертвах и раненых. До этого сообщалось про пять погибших и почти 50 раненых. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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