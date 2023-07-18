Число жертв обстрела Белополья возросло

Число погибших из-за обстрела Белополья Сумской области возросло до трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Белополья Юрия Зарко.
"К сожалению чуда не произошло.... От полученных ранений умерла Татьяна Лебедева", - написал он.
Обстрел Белополья Сумской области
Вчера российские войска устроили обстрел города из артиллерии. Удар пришелся по центру, близко полудня, когда там, в частности, в парке, находились люди. Изначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых.
Отметим, что в связи с постоянными обстрелами приграничных районов Сумской области, которые в последнее время сильно участились, в регионе была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной с РФ зоны.
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