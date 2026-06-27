Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек

Масштабы разрушений и гуманитарная ситуация

По официальным данным венесуэльских властей, кроме погибших, по меньшей мере 3200 человек получили ранения разной степени тяжести, а более 3100 граждан остались без крыши над головой.

Ситуация осложняется беспрецедентным количеством пропавших: родственники подали заявления о розыске по меньшей мере 68 900 человек, судьба которых остается неизвестной.

Больше всего разрушений зафиксировано в северных регионах страны, в частности в городе Ла-Гуайра, объявленном зоной бедствия. За неимением тяжелой техники гражданское население вынуждено разгребать завалы разрушенных многоэтажек и жилых домов лопатами и голыми руками.

По предварительным подсчетам Программы развития ООН (ПРООН), прямые материальные потери (в том числе уничтожение жилищного фонда и имущества) составляют 6,7 млрд долларов.

Эта сумма эквивалентна примерно 6% валового внутреннего продукта (ВВП) Венесуэлы. При этом оценка не учитывает долгосрочный ущерб от остановки предприятий и расходов на будущую реконструкцию.

Международная помощь и меры безопасности

Для стабилизации ситуации в зоне бедствия привлечены более 14 000 военнослужащих и полицейских. В настоящее время доступ к опасным территориям строго ограничен - въезд гражданского транспорта и волонтеров разрешен только при наличии специальных пропусков.

Параллельно разворачивается масштабная международная гуманитарная миссия. К поисково-спасательным работам уже присоединились спецназовцы и медики из ряда стран: Великобритания, Турция и Нидерланды, США, Франция, Мексика, Бразилия и Сальвадор.

Представитель Государственного департамента США Джереми Льюин сообщил, что американские военные взяли на себя координацию авиарейсов для оперативной доставки мобильных госпиталей и медикаментов.

К побережью Венесуэлы также подошел транспортный корабль Военно-морских сил США, оборудованный для приема пострадавших, нуждающихся в неотложной хирургической помощи.

Представители Международного Красного Креста отмечают, что операция проходит в режиме "гонок со временем", поскольку шансы найти живых под завалами стремительно уменьшаются, а тысячи людей до сих пор боятся возвращаться в уцелевшие здания из-за угрозы новых афтершоков.