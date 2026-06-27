Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек

Число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1430 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Масштабы разрушений и гуманитарная ситуация
По официальным данным венесуэльских властей, кроме погибших, по меньшей мере 3200 человек получили ранения разной степени тяжести, а более 3100 граждан остались без крыши над головой.
Ситуация осложняется беспрецедентным количеством пропавших: родственники подали заявления о розыске по меньшей мере 68 900 человек, судьба которых остается неизвестной.
Больше всего разрушений зафиксировано в северных регионах страны, в частности в городе Ла-Гуайра, объявленном зоной бедствия. За неимением тяжелой техники гражданское население вынуждено разгребать завалы разрушенных многоэтажек и жилых домов лопатами и голыми руками.
По предварительным подсчетам Программы развития ООН (ПРООН), прямые материальные потери (в том числе уничтожение жилищного фонда и имущества) составляют 6,7 млрд долларов.
Эта сумма эквивалентна примерно 6% валового внутреннего продукта (ВВП) Венесуэлы. При этом оценка не учитывает долгосрочный ущерб от остановки предприятий и расходов на будущую реконструкцию.
Международная помощь и меры безопасности
Для стабилизации ситуации в зоне бедствия привлечены более 14 000 военнослужащих и полицейских. В настоящее время доступ к опасным территориям строго ограничен - въезд гражданского транспорта и волонтеров разрешен только при наличии специальных пропусков.
Параллельно разворачивается масштабная международная гуманитарная миссия. К поисково-спасательным работам уже присоединились спецназовцы и медики из ряда стран: Великобритания, Турция и Нидерланды, США, Франция, Мексика, Бразилия и Сальвадор.
Представитель Государственного департамента США Джереми Льюин сообщил, что американские военные взяли на себя координацию авиарейсов для оперативной доставки мобильных госпиталей и медикаментов.
К побережью Венесуэлы также подошел транспортный корабль Военно-морских сил США, оборудованный для приема пострадавших, нуждающихся в неотложной хирургической помощи.
Представители Международного Красного Креста отмечают, что операция проходит в режиме "гонок со временем", поскольку шансы найти живых под завалами стремительно уменьшаются, а тысячи людей до сих пор боятся возвращаться в уцелевшие здания из-за угрозы новых афтершоков.
Напомним, 24 июня 2026 года на севере Венесуэлы с интервалом в одну минуту произошло два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Эпицентр подземных толчков зафиксировали в штате Яракуй, однако мощные колебания ощущались по всей стране, включая столицу Каракас, где разрушения потерпели даже современные высотные сооружения.
Этот сейсмический удар стал самым сильным для Венесуэлы за последние 125 лет. Ситуацию усугубило то, что трагедия произошла в национальный праздник – День битвы при Карабобо, когда большинство граждан находились дома в кругу семей, что привело к большому количеству жертв под завалами жилых кварталов.