Число погибших украинцев в Израиле возросло

Оперативный штаб МИД в Израиле подтвердил гибель еще одного украинца. Таким образом количество жертв среди граждан Украины возросло до трех. Еще шесть граждан считают без вести пропавшими.

Ранения в результате боевых действий получили 9 украинцев, их состояние и места госпитализации уточняют. Также на попечении посольства находится мальчик, которого спасли в Сдероте. Он возобновляется после операции.

В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов, а 170 граждан заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. МИД и другие ведомства ищут пути для выезда.

Боевые действия в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля. Армия Израиля нанесла ответные удары по Сектору Газа.

В настоящее время армия Израиля вернула под контроль территории, но есть угроза, что на территории страны все еще находятся боевики. Также Израиль атаковали из Сирии и Ливана.

По последним данным, в Израиле погибли более 1200 человек. Также известно о более чем 900 погибших в Секторе Газа.

МИД Израиля сообщил, что в результате боевых действий погибли более 50 иностранцев, среди них украинцы, граждане США, Непала, Аргентины, Британии, Канады, Таиланда.