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Число погибших после удара по терминалу "Новой почты" возросло до 8

Фото: число погибших после удара по терминалу "Новой почты" возросло до 8 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице утром в пятницу, 3 ноября, не стало еще одного пострадавшего из-за российского удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненый 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на данный момент уже известно о 8 погибших и 15 раненых. Следствие продолжается.

Удар по терминалу "Новой почты"

21 октября российская армия ударила по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом. Для атаки оккупанты использовали ракеты С-300. Первоначально сообщалось о шести погибших и 17 раненых. В результате обстрела вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен.

Позже, 30 октября, в больнице скончался еще один пострадавший - 25-летний парень. Число жертв возросло до 7 человек. Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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