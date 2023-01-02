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Число погибших во время атаки на Киев под Новый год увеличилось

Фото: количество погибших во время атаки на Киев 31 дкабря возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 2 января, скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время атаки на Киев в субботу, 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря", – рассказал он.

По словам Кличко, 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Киеве днем 31 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. Изначально сообщалось о 5 пострадавших и 1 погибшем. Был поврежден отель.

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