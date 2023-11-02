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Количество погибших в Мариуполе может быть минимум в 10 раз больше, чем известно, - прокурор

Фото: руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Количество погибших украинцев в Мариуполе, который сейчас находится под оккупацией российских войск, может быть минимум в 10 раз больше, чем известно на данный момент.

Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью РБК-Украина.

"Конечно, самих преступлений намного больше 108 тысяч. Когда мы зайдем в Мариуполь, мы увидим, что, несмотря на попытки россиян скрыть это все, преступлений в разы больше", - сказал Белоусов.

По его словам, официальная цифра погибших, которая сейчас известна - это 11 362 человека, из них 508 детей.

"Но я думаю, что это, минимум, в 10 раз больше, к сожалению", - отметил прокурор.

Оккупация Мариуполя

Напомним, российские оккупанты в первые дни полномасштабного вторжения смогли взять Мариуполь в окружение. Бои продолжались внутри города, там находились несколько наших подразделений, в том числе и бойцы "Азова".

Россияне во время ударов по городу неоднократно атаковали мирных жителей, ведя хаотичный огонь. В частности, они сбросили авиабомбы на драмтеатр, где пряталось большое количество мариупольцев.

Уже в середине мая оккупантам удалось полностью взять Мариуполь под свой контроль.

Напомним также, что в июле в оккупированном Мариуполе мирные жители обнаружили очередное стихийное захоронение. Возле него россияне начали стройку.

В горсовете отметили, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу, поскольку во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках.

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