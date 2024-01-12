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Количество штурмов россиян на левом берегу Днепра уменьшилось в четыре раза, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки количество штурмов россиян на левом берегу Днепра уменьшилось в четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, за прошедшие сутки в левобережье Херсонской области было зафиксировано три вражеских штурма. Это в четыре раза меньше, чем раньше, когда россияне пытались штурмовать по 10-12 раз в сутки.

Гуменюк отметила, что контрбатарейная борьба, которая проходит на левом берегу Днепра, достаточно результативна.

"За вчерашние сутки там уничтожены 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц - это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт", - рассказала спикер.

Она также сообщила об уничтожении вражеской лодки, антенной станции, двух наблюдательных пунктов, пункта хранения горюче-смазочных материалов кафиров и полевого пункта боеснабжения.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, в ноябре военные ВСУ заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинским защитникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Ранее спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа ВСУ на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

 

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