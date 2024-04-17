Количество сертификатов "єВідновлення" возросло за последние три месяца: сколько заявлений обработали

Так, на 17 апреля соответствующие комиссии, созданные при органах местного самоуправления, обработали 73% всех поданных на этот вид компенсации заявлений. При том что три месяца назад комиссии проработали только 48% поданных заявлений. В целом в этом году в Украине ставят целью обработать почти в 4 раза больше заявлений на компенсацию "єВідновлення".

По словам Шуляка, из-за того, что РФ продолжает ежедневно уничтожать украинские населенные пункты, все больше людей обращаются о компенсации. Соответственно, растет и количество поданных заявлений, с которыми начинает работать все больше комиссий.

В настоящее время обработано почти 9,2 тыс. заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье из более 12,5 тыс. поданных. А именно - 73%.

"Три месяца назад, то есть 17 января 2024 года, наши комиссии отработали 4272 заявления из 8674 поданных. Это в общей сложности 48%. Как мы видим - сейчас эта цифра значительно увеличилась. Как результат - сегодня мы смогли выдать 5,5 тыс. жилищных сертификатов "єВідновлення". При том, что по состоянию на 17 января их было 2,1 тыс. Показатель вырос более чем в два раза", - сообщила Шуляк.

По ее словам, быстрее всего работают с заявлениями в Киевской, Донецкой и Херсонской областях, где уже обработали соответственно 88%, 72% и 77% заявлений. Суммарное количество выданных там жилищных сертификатов составляет около 2,4 тыс.

Также значительные темпы ускорения работы с заявлениями на компенсацию за поврежденное жилье. В настоящее время комиссии отработали 82% поданных заявлений - 70 тыс. из почти 85 тыс. По результатам, согласована выплата 51,5 тысячи заявителей на общую сумму в 5,5 млрд гривен.

"В настоящее время над заявлениями от граждан работает уже 649 комиссий, при том, что на старте программы их было чуть более 500. Более того, мы постоянно создаем новые, поскольку расширяется и сама программа - запускаются новые категории выплат, то есть работы у комиссий, соответственно, прибавится. Мы это понимаем, поэтому постоянно подчеркиваем необходимость создания комиссий тем общинам, которые этого сделали.

Нардеп также сообщила, что в этом году было бы хорошо обработать в общей сложности 300 тыс. заявлений на компенсацию "єВідновлення", то есть почти чем в 4 раза больше, чем обработано сейчас - 79 тыс.

Напомним, если ваше жилье пострадало от российской вооруженной агрессии, вы можете подать заявление на компенсацию "єВідновлення". Если дом был поврежден, алгоритм следующий:

Сначала на портале или в приложении "Дія" гражданин представляет информационное сообщение о повреждении имущества;

Оффлайн или онлайн создает банковскую карту "єВідновлення" в одном из банков-партнеров или в приложении Дія;

Подает заявление на компенсацию через действие.

Специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления, проработает заявление, осмотрит жилье и примет решение о предоставлении помощи. Сумма помощи рассчитывается комиссией согласно открытому чек-листу, утвержденному Правительством.

Если ваш дом был не поврежден, а уничтожен, алгоритм другой. Требуется: