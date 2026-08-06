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Количество россиян, верящих в успех войны против Украины, упало до минимума с 2022 года

22:00 06.08.2026 Чт
2 мин
Предыдущий антирекорд был зафиксирован на фоне мобилизации в стране-агрессоре
aimg Валерий Ульяненко
Фото: россияне (Getty Images)

Доля россиян, считающих войну против Украины успешной, упала до 50%. Это самый низкий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

По данным социологов, в июле лишь 8% опрошенных оценили ход военных действий как "очень успешный", а еще 42% - как "скорее успешный".

В целом за последний год суммарная доля тех, кто считает вторжение успешным, сократилась на 19 процентных пунктов.

Предыдущий антирекорд фиксировали осенью 2022 года на фоне объявления мобилизации в РФ. Тогда успешным вторжение считали 53% респондентов (9% - очень успешно, 44% - скорее успешно).

Сейчас 28% россиян считают, что война продолжается неуспешно. Из них 8% оценивают течение как крайне неуспешное, а 20% - как скорее неуспешное.

Более высоким отрицательный показатель был только в ноябре 2022 года, когда достигал 32%.

Напомним, недавно Институт изучения войны сообщал, что россияне проявляют все больший интерес к завершению войны России против Украины. Этому поспособствовали украинские атаки, от которых ПВО страны-агрессора не смогло их защитить.

Отметим, рейтинг одобрения действий российского диктатора Владимира Путина среди граждан России снизился до минимума с начала полномасштабной войны против Украины.

Среди главных причин - блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен, а также усталость россиян от войны.

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