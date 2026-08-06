Количество россиян, верящих в успех войны против Украины, упало до минимума с 2022 года

Доля россиян, считающих войну против Украины успешной, упала до 50%. Это самый низкий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".
По данным социологов, в июле лишь 8% опрошенных оценили ход военных действий как "очень успешный", а еще 42% - как "скорее успешный".
В целом за последний год суммарная доля тех, кто считает вторжение успешным, сократилась на 19 процентных пунктов.
Предыдущий антирекорд фиксировали осенью 2022 года на фоне объявления мобилизации в РФ. Тогда успешным вторжение считали 53% респондентов (9% - очень успешно, 44% - скорее успешно).
Сейчас 28% россиян считают, что война продолжается неуспешно. Из них 8% оценивают течение как крайне неуспешное, а 20% - как скорее неуспешное.
Более высоким отрицательный показатель был только в ноябре 2022 года, когда достигал 32%.
Напомним, недавно Институт изучения войны сообщал, что россияне проявляют все больший интерес к завершению войны России против Украины. Этому поспособствовали украинские атаки, от которых ПВО страны-агрессора не смогло их защитить.
Отметим, рейтинг одобрения действий российского диктатора Владимира Путина среди граждан России снизился до минимума с начала полномасштабной войны против Украины.
Среди главных причин - блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен, а также усталость россиян от войны.