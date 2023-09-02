Количество пострадавших в результате обстрела Сумской области вновь возросло

В результате российского обстрела повреждено помещение дома культуры. Там получили ранения два гражданских лица. Также был поврежден автомобиль.

Кроме того, россияне ударили по городу из артиллерии, в результате чего получили ранения четыре гражданских лица. К тому же один правоохранитель погиб. Из-за обстрела повреждены два частных домовладения и частный автомобиль.

При этом по городу Середина-Буда российские оккупанты совершили обстрел с беспилотника, в результате чего повреждено помещение бывшего коммунального предприятия - ЖЭКа.

Ситуация в Сумской области

После того, как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских захватчиков с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Так, сегодня в результате вражеского обстрела Середины-Буды в Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.