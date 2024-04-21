Число пострадавших из-за обстрела Одесской области возросло

"Стало известно о 4 пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области. Из них - три мужчины и одна женщина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Последствия атаки РФ по Одесской области 21 апреля (t.me/SJTF_Odes)

Обстрел Одесской области

21 апреля в Одессе раздался взрыв. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения из временно оккупированного Россией Крыма.

Как позже уточнили военные, россияне продолжают точечные удары по Украине. Захватчики вновь целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры Одесской области. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем.

Отметим, ранее в Воздушных силах ВСУ назвали регионы, которые наиболее незащищены от российских атак.