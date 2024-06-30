Количество раненых в Вольнянске возросло до 36 человек

В Вольнянске Запорожской области из-за обстрела 29 июня ранения получили 36 человек. Среди них - 9 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области, Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Информация по состоянию на 09:30: в результате обстрела Вольнянска 29 июня пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 мужчин, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей", - говорится в сообщении полиции.
Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены 7 автомобилей.
12 человек, раненых в результате удара россиян по Вольнянску, находятся в больницах.
"Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое. У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации. Общее количество пострадавших возросло до 36", - рассказал глава ОВА Иван Федоров.
К врачам, по его данным, самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома, среди раненых беременная женщина и девять детей.
29 июня российские удрили по Вольнянску Запорожской области.
Сразу стало известно о пострадавших и раненых. На обстрел Вольнянска отреагировал президент Владимир Зеленский.
По последним данным сообщалось о 7 погибших и 31 раненом из-за атаки РФ на Вольнянск.
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