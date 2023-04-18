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Количество раненых после обстрела Херсона продолжает расти

Фото: количество раненых из-за обстрела рынка в Херсоне снова возросло (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела центра Херсона и атаки на рынок ранения получили 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 - ранены", - говорится в сообщении.

Как добавили в администрации, вражеская артиллерия прицельно ударила по центральному рынку. Из-за атаки повреждены торговые павильоны.

Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, утром 18 апреля оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями людей.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома и автотранспорт", - добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Обновлено. Во время утреннего обстрела Херсона 18 апреля, произошел пожар в частном доме.

"Утром, 18 апреля, после вражеских обстрелов Херсона поступила информация о возгорании частного дома на одной из улиц", - рассказали в ГСЧС Украины.

Как добавили спасатели, пожар удалось быстро ликвидировать, погибших и травмированных не обнаружено.

Обстрел Херсона

18 апреля российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок. Вскоре стало известно о 6 раненых. Позже медики сообщили об одном погибшем. До этого сообщалось о 7 раненых.

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Херсон