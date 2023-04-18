Количество раненых после обстрела Херсона продолжает расти

Из-за обстрела центра Херсона и атаки на рынок ранения получили 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 - ранены", - говорится в сообщении.
Как добавили в администрации, вражеская артиллерия прицельно ударила по центральному рынку. Из-за атаки повреждены торговые павильоны.
Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, утром 18 апреля оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями людей.
"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома и автотранспорт", - добавили в ведомстве.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Обновлено. Во время утреннего обстрела Херсона 18 апреля, произошел пожар в частном доме.
"Утром, 18 апреля, после вражеских обстрелов Херсона поступила информация о возгорании частного дома на одной из улиц", - рассказали в ГСЧС Украины.
Как добавили спасатели, пожар удалось быстро ликвидировать, погибших и травмированных не обнаружено.
Обстрел Херсона
18 апреля российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок. Вскоре стало известно о 6 раненых. Позже медики сообщили об одном погибшем. До этого сообщалось о 7 раненых.
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