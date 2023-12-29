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Количество раненых во Львове резко возросло

Фото: Фото: количество раненых во Львове выросло до 15 человек (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове из-за ракетного удара 29 декабря пострадали уже 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Количество пострадавших во Львове выросло до 15", - написал он.

Кроме того, по словам Козицкого, по состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах.

"Много поврежденных автомобилей. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. На месте работают все профильные службы", - добавил глава ОВА.

 

Обстрел Львова

29 декабря Россия устроила массированный обстрел Украины, использовав большой спектр вооружений, кроме ракет типа "Калибр". Под удар помимо Киева, Харькова, Одессы, Днепра, попал и Львов. Здесь под обстрелом оказался жилой дом. До этого сообщалось о 8 пострадавших и одном огибшем. В общей сложности РФ во время этой атаки выпустила около 110 ракет разных типов. Детальнее о последствиях - в материале.

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Львоввибухи