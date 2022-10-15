Количество раненых из-за утреннего обстрела Никополя увеличилось

Уже известно о пяти раненых в результате обстрела Никополя утром в субботу, 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром, - рассказал он. - К счастью, без погибших". Как добавил Евтушенко, утренний обстрел улиц мирного города "был заточен на максимальный ущерб мирным жителям".