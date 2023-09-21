RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло

Фото: число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Харькову ранения получили уже три человека. Число пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"Утром враг совершил массированную ракетную атаку по Харькову - три мирных жителя травмированы", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе.

"Получили ранения три гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет", - отметил прокуратуре.

Кроме того, поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

 

Последствия ракетного удара по Харькову 21 сентября (t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

21 сентября российские войска выпустили по одному из районов Харькова сразу несколько ракет С-300. В Харькове сообщали минимум о шести взрывах. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Первоначально сообщалось о двух пострадавших из-за обстрела Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков