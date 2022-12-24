Число раненых из-за обстрела Херсона резко возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате российского террора, по состоянию на данный момент, известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии", - рассказал он.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Херсон в субботу, 24 декабря. Изначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На атаку города уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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