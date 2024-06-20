Количество наступательных действий оккупантов на Покровском направлении приближается к 50, - Генштаб

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешными.

По имеющейся в настоящее время информации, уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы оккупантов были повреждены.

16 раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Песчаное подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Стельмаховки продолжается бой.

На Лиманском направлении за день российские войска шесть раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах Невского и Серебрянского леса. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи Грековки и Невского.

Похожая ситуация также на Торецком направлении , где оккупанты семь раз атаковали вблизи Шумов, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боестолкновения завершились, боевые действия продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия – в целом совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще 19 боесоприкосновений продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину территории Украины.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 13 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка и Константиновка.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережье Днепра. Все шесть атак российских захватчиков потерпели неудачу.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.