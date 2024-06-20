Россияне активизировались вблизи Шумов и Нью-Йорка, - Генштаб
Российские войска 20 июня активизировались Шумов и Нью-Йорка. Также напряженной остается ситуация в Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 10:00.
"Враг активизировался на Торецком направлении - сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", - говорится в сообщении.
Покровское направление
Кроме того, по данным военных, особенно активным противником остается на Покровском направлении.
"Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается", - добавили они.
В Генштабе не скрывают, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной.
"Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов", - отметили в военном ведомстве.
Ситуация на других направлениях
Уже за 20 июня, по состоянию на 10:00, произошло 47 боевых столкновений. Захватчики произвели 523 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов.
На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируется.
На Северском направлении происходит сражение в районе Раздоловки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед, ВСУ возле этого населенного пункта уже отбили. Потери противника уточняются.
На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты, ведутся боевые действия в районах Клещиевки и Калиновки. Российский агрессор успехов не имеет.
На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем Сил обороны.
На Времивском направлении враг пытается продвинуться из района Водяного. Украинские подразделения сдерживают неприятеля огнем.
На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.
Потери РФ в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, РФ потеряла около 530 920 солдат.
Добавим, что Россия потеряла за неделю, с 10 по 16 июня, в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.
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