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Россияне активизировались вблизи Шумов и Нью-Йорка, - Генштаб

Украина, Четверг 20 июня 2024 11:06
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Россияне активизировались вблизи Шумов и Нью-Йорка, - Генштаб Фото: какая ситуация на фронте в Украине 20 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 20 июня активизировались Шумов и Нью-Йорка. Также напряженной остается ситуация в Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 10:00.

"Враг активизировался на Торецком направлении - сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", - говорится в сообщении.

Покровское направление

Кроме того, по данным военных, особенно активным противником остается на Покровском направлении.

"Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается", - добавили они.

В Генштабе не скрывают, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной.

"Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов", - отметили в военном ведомстве.

Ситуация на других направлениях

Уже за 20 июня, по состоянию на 10:00, произошло 47 боевых столкновений. Захватчики произвели 523 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов.

На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируется.

На Северском направлении происходит сражение в районе Раздоловки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед, ВСУ возле этого населенного пункта уже отбили. Потери противника уточняются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты, ведутся боевые действия в районах Клещиевки и Калиновки. Российский агрессор успехов не имеет.

На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времивском направлении враг пытается продвинуться из района Водяного. Украинские подразделения сдерживают неприятеля огнем.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, РФ потеряла около 530 920 солдат.

Добавим, что Россия потеряла за неделю, с 10 по 16 июня, в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.

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