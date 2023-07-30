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Количество пользователей Threads сократилось более чем вдвое

Фото: Threads потеряла половину пользователей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Новая соцсеть Threads от компании Meta потеряла более половины своих пользователей - теперь их меньше 50 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что в телефонном разговоре с сотрудниками руководитель заявил, что сначала в соцсети зарегистрировалось более 100 млн человек, однако более половины из них покинули платформу.

Он оценил такую ситуацию как "нормальную" и добавил, что ожидает роста количества пользователей, когда в соцсеть добавят новые функции - именно за их отсутствие пользователи и критиковали приложение.

Threads

Компания Meta запустила новое приложение Threads , которое должно было стать альтернативой Twitter, принадлежащей Илону Маску - фактически, в соцсетях схожий функционал, однако разработка команды Цукерберга сильно связана с Instagram.

После Twitter заявил, что погдаст в суд на Meta. Компания Илона Маска обвиняет Марка Цукерберга в браконьерстве бывших сотрудников по созданию программы-копии.

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Марк ЦукербергMeta