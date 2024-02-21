Количество доноров Трампа сократилось на 200 тысяч по сравнению с 2019 годом, - FT

Издание отмечает, что сокращение доноров ставит под вопрос его машину по сбору средств, в то время как судебные счета съедают его военную казну.

Кампания Трампа и связанные с ней комитеты политических действий привлекли около 516 тысяч доноров во второй половине прошлого года по сравнению с 740 тысяч на том же этапе его последней гонки за Белый дом, согласно анализу последних данных, проведенному Financial Times.

У президента США Джо Байдена во второй половине 2023 года было 473 тысяч доноров - меньше, чем у его вероятного соперника в гонке за Белый дом в этом году, но почти вдвое больше, чем во второй половине 2019 года, когда Байден боролся за номинацию от Демократической партии.

Трамп и связанные с ним группы собрали 189 млн долларов от своих доноров в 2023 году, в то время как Байден привлек 202 млн долларов от меньшей базы доноров.

Сокращение числа доноров "явно не к добру", сказал один из сотрудников кампании, работавший над заявкой Трампа на 2020 год. Хотя "красные знаки опасности" еще не замигали, Трампу срочно нужно восполнить потери, добавил чиновник.

Как финансируются выборы в США

Выборы в США финансируются из нескольких источников:

Частные пожертвования:

Индивидуальные пожертвования: Это самый распространенный источник финансирования. Граждане США могут делать пожертвования напрямую кандидатам, политическим партиям и политическим комитетам.

Пожертвования от PAC (комитетов политического действия): PAC - это организации, создаваемые для поддержки или противодействия конкретным кандидатам или политическим вопросам. PAC могут собирать неограниченные средства от частных лиц, но с ограничениями на то, сколько они могут тратить на поддержку или противодействие конкретному кандидату.

СуперPAC: СуперPAC - это тип PAC, который может собирать и тратить неограниченные средства на поддержку или противодействие кандидатам. СуперPAC не могут напрямую координировать свою деятельность с избирательными штабами кандидатов.

Государственное финансирование:

Кандидаты, которые баллотируются на пост президента, могут получить государственное финансирование, если они смогут собрать определенное количество небольших пожертвований.

Собственные средства:

Кандидаты могут использовать свои собственные средства для финансирования своих избирательных кампаний.

Финансирование выборов в США регулируется Законом о кампании 1971 года и другими законами. Федеральная избирательная комиссия (FEC) - это независимый орган, который следит за соблюдением этих законов.

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн.

Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

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