Количество доноров Трампа сократилось на 200 тысяч по сравнению с 2019 годом, - FT

Бывший президент США Дональд Трамп вступил в предвыборный 2024 год, имея на 200 тысяч доноров меньше, чем во время предыдущей президентской кампании четыре года назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание отмечает, что сокращение доноров ставит под вопрос его машину по сбору средств, в то время как судебные счета съедают его военную казну.
Кампания Трампа и связанные с ней комитеты политических действий привлекли около 516 тысяч доноров во второй половине прошлого года по сравнению с 740 тысяч на том же этапе его последней гонки за Белый дом, согласно анализу последних данных, проведенному Financial Times.
У президента США Джо Байдена во второй половине 2023 года было 473 тысяч доноров - меньше, чем у его вероятного соперника в гонке за Белый дом в этом году, но почти вдвое больше, чем во второй половине 2019 года, когда Байден боролся за номинацию от Демократической партии.
Трамп и связанные с ним группы собрали 189 млн долларов от своих доноров в 2023 году, в то время как Байден привлек 202 млн долларов от меньшей базы доноров.
Сокращение числа доноров "явно не к добру", сказал один из сотрудников кампании, работавший над заявкой Трампа на 2020 год. Хотя "красные знаки опасности" еще не замигали, Трампу срочно нужно восполнить потери, добавил чиновник.
Выборы в США финансируются из нескольких источников:
Частные пожертвования:
Государственное финансирование:
Собственные средства:
Финансирование выборов в США регулируется Законом о кампании 1971 года и другими законами. Федеральная избирательная комиссия (FEC) - это независимый орган, который следит за соблюдением этих законов.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.
В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн.
Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.
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