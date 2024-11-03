Количество боев возросло до 110, более половины атак на двух направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 3 ноября, враг с начала суток атаковал позиции ВСУ 110 раз. Наиболее активно россияне действуют на Кураховском и Покровском направлениях, где провели более половины всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов продолжают страдать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. В частности, пострадали населенные пункты Хреновка, Грабовское, Волфино, Владимировка, Журавка, Мхи, Обода, Луговка, Железный Мост, Павловка, Хотиевка и Чуйковка. Под удары вражеской авиации попали Братеница, Журавка, Новенькое и Басовка.

Кроме того, противник нанес 17 ударов по собственной территории. В настоящее время по Курской области прилетело уже 25 КАБов.

Ситуация на фронтах

С начала суток на Харьковском направлении российские террористы около Волчанска дважды пытались проводить наступательные действия, получили отпор.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили семь из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. По району Серебрянского леса террористы нанесли авиационные удары.

В настоящее время на Торецком направлении произошло четыре вражеских атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Дружба, Торецк и Петровка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 19 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Силы обороны, сдерживая вражекский натиск, отразили атаки противника. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Луча и Вишневого.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 54 боевых столкновений. Захватчики наиболее активно пытаются продвинуться в районах Волченки, Острого и Антоновки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении захватчики девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Трудового и Максимовки, два боя продолжаются до сих пор.

Враг нанес авиационные удары по районам Юрковки, Новоданиловки и Малой Токмачки на Ореховском направлении, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.