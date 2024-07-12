Количество боестолкновений уменьшилось. Какая ситуация на фронте на утро

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия. В общей сложности здесь произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки в частности в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового Донецкой области.

На Лиманском направлении ВСУ помешали одиннадцати штурмовым действиям противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли пять попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клещиевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении ВСУ отбивали 41 атаку окупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где прошло 14 боеприкосновений.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг, по уточненной информации, шесть раз проводил штурмы наших позиций.

На Времивском направлении оккупанты совершили 11 штурмов позиций ВСУ. Наиболее активно захватчики действовали недалеко от Урожайного Донецкой области, где провели семь атак.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отбита одна атака захватчиков в сторону Гуляйполя. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в частности неподалеку от Малой Токмачки на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Дважды атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.