Количество боестолкновений на фронте растет: Генштаб рассказал, где горячее всего

Вражеские обстрелы

В течение суток оккупанты нанесли 25 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1727 дронов-камикадзе и осуществили 2 535 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, и совершил 121 обстрел.



На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.



На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции украинских защитников в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.



На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 29 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенкового, Дружелюбовки, Ольговки, Ставок, Дробышево, Александровки. По состоянию на 22:00 украинские защитники отражали атаки противника в девяти локациях.



На Славянском направлении враг 13 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.



На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.



На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в направлениях Константиновки, Иванополье, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.



С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 58 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Песчаное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.



"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери. В четверг, 27 ноября, на этом направлении обезврежено 150 оккупантов, из которых 108 - безвозвратно", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Силы обороны уничтожили боевую машину пехоты, девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, единицу специальной техники и два укрытия оккупантов, также поразили две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 12 укрытий для личного состава врага.



На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Красногорское и в направлении Алексеевки.



На Гуляйпольском направлении защитники Украины останавливали 16 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.



На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции ВСУ в сторону Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.



На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Приднепровскому.