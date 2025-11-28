ua en ru
Количество боестолкновений на фронте растет: Генштаб рассказал, где горячее всего

Украина, Пятница 28 ноября 2025 01:00
Количество боестолкновений на фронте растет: Генштаб рассказал, где горячее всего Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Facebook Ministry of Defense)
Автор: Марина Балабан

По состоянию на 22:00 27 ноября на фронте в течение суток произошло 231 боевое столкновение. Больше всего, традиционно, - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток оккупанты нанесли 25 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1727 дронов-камикадзе и осуществили 2 535 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, и совершил 121 обстрел.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции украинских защитников в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 29 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенкового, Дружелюбовки, Ольговки, Ставок, Дробышево, Александровки. По состоянию на 22:00 украинские защитники отражали атаки противника в девяти локациях.

На Славянском направлении враг 13 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в направлениях Константиновки, Иванополье, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 58 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Песчаное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери. В четверг, 27 ноября, на этом направлении обезврежено 150 оккупантов, из которых 108 - безвозвратно", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Силы обороны уничтожили боевую машину пехоты, девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, единицу специальной техники и два укрытия оккупантов, также поразили две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 12 укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Красногорское и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении защитники Украины останавливали 16 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции ВСУ в сторону Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Приднепровскому.

Потери армии РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава россиян составляют около 1 169 690 человек.

Только за минувшие сутки армия РФ потеряла 1 140 единиц живой силы и два самолета.

Силы Обороны атаковали Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября. Удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ.

