Число беженцев в мире удвоилось на фоне сокращения помощи, - ООН

Число людей, перемещенных в результате войн и преследований по всему миру, в этом году превысило 122 млн из-за неспособности урегулировать многолетние конфликты. Финансирование помощи сократилось.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Согласно информации, к концу апреля 2025 года число перемещенных лиц выросло на 2 миллиона по сравнению с предыдущим годом. Это произошло несмотря на возвращение значительного числа сирийцев после падения режима Башара Асада.

Финансирование на уровне 2015 года

Хотя количество перемещенных почти удвоилось за последнее десятилетие, уровень финансирования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев остался почти неизменным с 2015 года. Это происходит на фоне общего сокращения гуманитарной помощи по всему миру.

Причины роста и ключевые конфликты

Рост перемещенных лиц связан с эскалацией конфликтов в Судане, Мьянме и Украине. В докладе подчеркивается "продолжающаяся неспособность остановить боевые действия", как одна из главных причин ситуации.

Международная нестабильность

"Мы живем во времена глубокой нестабильности в международных отношениях, когда современные войны создают хрупкий и мучительный ландшафт с огромными человеческими страданиями. Мы должны удвоить усилия ради мира и найти долгосрочные решения для беженцев и всех, кто вынужден покинуть свои дома", - отметил Филиппо Гранди.

Сокращение помощи угрожает миллионам

УВКБ ООН не уточнило, какие именно доноры сократили свою поддержку, но ранее агентство заявляло, что такое сокращение угрожает миллионам людей. Женщины-беженки чаще подвергаются риску насилия, а дети - торговле людьми.

США исторически были крупнейшим донором, однако при президенте Дональде Трампе объем международной помощи существенно сократился. Великобритания и страны ЕС также тратят меньше на гуманитарные нужды, отдавая приоритет обороне.

Кто считается перемещенным

К числу вынужденно перемещенных относятся как беженцы, покинувшие свои страны (42,7 миллиона человек), так и внутренне перемещенные (73,5 миллиона), живущие в границах своих государств. Судан стал крупнейшим источником вынужденного перемещения с 14,3 миллиона пострадавших. Далее следуют Сирия (13,5 миллиона), Афганистан (10,3 миллиона) и Украина (8,8 миллиона).