Количество банкнот гривны самого высокого номинала стремительно растет: НБУ назвал причины

"Динамика объемов банкнот в обращении за 2024 год свидетельствует об устойчивом спросе на банкноты номиналом 1 000 гривен, что является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают более высокие номиналы банкнот для хранения сбережений", - говорится в сообщении.

Наличные в обращении

За 2024 год сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, увеличилась на 7,6% (или на 58,0 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд гривен.

Темпы роста наличности в обращении в прошлом году оставались умеренными и находились на уровне 2023 года, отметили в НБУ.

В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 млрд гривен.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных.

Наиболее распространенные банкноты и монеты

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен - 710,2 млн штук на 355,1 млн гривен.

Однако количество банкнот номиналом 1000 гривен выросло на 47% до 354 млн штук на 354 млн гривен.

Наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 24,5% (в частности вследствие активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривен и началом постепенного изъятия старых образцов этого номинала из обращения).

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2024 году приходится на монеты номиналом 5 и 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 27% и 33% соответственно по сравнению с началом 2024 года.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монеты.