Количество атак возросло, ВСУ поразили пункты управления РФ. Какова ситуация на фронте

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Какова ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг 7 штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении ВСУ остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.



В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.