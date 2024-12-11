Количество атак возросло, ВСУ поразили пункты управления РФ. Какова ситуация на фронте
За минувшие сутки, 10 декабря, на фронте в Украине произошли 208 атак. Больше всего РФ атаковала в районе Покровска и Курахово, а ВСУ поразили пункты управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений", - говорится в сводке.
В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Какова ситуация на отдельных направлениях
На Харьковском направлении враг 7 штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.
На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 10 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.
На Покровском направлении ВСУ остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.
На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.
На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.
На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки потери РФ составили 1400 военных. Также украинские воины обезвредили два танка, 20 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 БпЛА оперативно-тактического уровня, 36 автомобилей и четыре единицы специальной техники.
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