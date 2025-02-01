Количество атак уменьшилось. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте (карты)

Покровское направление

На Покровском направлении ВСУ остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов.

Вчера враг шесть раз штурмовыми действиями пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного на Северском направлении. Успеха не имел.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг дважды, без успеха, пытался подвинуть ВСУ с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один тщетный штурм позиций украинских войск.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза атаковали ВСУ. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки военные Сил обороны отбили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня, осуществил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.



Карты боев на фронте в Украине (facebook.com/GeneralStaff.ua)