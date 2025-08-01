Количество атак по Украине выросло в 7 раз: Эстония предупредила о новой тактике России

Кивиселг отметил, что Россия все чаще атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, и хотя украинцам удалось сбить большинство беспилотников и ракет, учитывая их большое количество, неизбежно, что некоторые из них достигнут своих целей.

Россия демонстрирует неуважение к нормам международного права

Он отметил, что нынешний июнь стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.

"Учитывая совершенно разные позиции обеих сторон, трудно представить, что что-то изменится в ближайшее время. Как и в предыдущих случаях, единственным ощутимым результатом на этот раз стал очередной обмен пленными", - сказал Кивиселг.

В то же время он отметил, что оценивая состояние здоровья освобожденных украинских военнопленных, следует признать, что Россия таким образом открыто демонстрирует свое неуважение к Женевской конвенции и нормам международного права в целом

По его словам, пренебрежение России к соблюдению основных норм прав человека также демонстрируется ее отношением к собственным солдатам.

"Появляется все больше фактов и примеров того, как командиры российских подразделений пытают и даже убивают собственных солдат, или с целью так называемой дисциплинарной борьбы, или просто шантажа", - сказал Кивиселг.

Это, по его словам, уже не единичный случай, а скорее отражает природу всей насквозь коррумпированной российской системы.

Коррупция в России

Кивиселг добавил, что масштабы коррупции подтверждает, например, волна арестов высшего руководства российской армии в прошлом году.

"Можно даже сказать, что именно благодаря повсеместной коррупции в российской армии в последние десятилетия действует так называемый отрицательный отбор, когда повышение по службе и следующее звание предоставляются не тем, кто имеет лучшие лидерские качества или талантливым, а тем, кто является лояльным или кто за это заплатит", - пояснил он.

Учитывая вышесказанное, по словам Кивиселжи, неудивительно, что несмотря на многократное преимущество россиян в технологиях и человеческих ресурсах, они не достигли никаких заметных успехов на оперативно-тактическом уровне ни за последние месяцы, ни даже за последнюю неделю.

Приоритеты России

Он сказал, что основное внимание россиян продолжает уделяться Донецку, где происходит больше всего обстрелов и где они уже несколько месяцев пытаются любой ценой изолировать Покровский район.

"Будучи преимущественно в значительном меньшинстве, украинцы здесь преимущественно используют тактику истощения, которая выражается в использовании подготовленных оборонительных позиций", - отметил руководитель Разведывательного центра Эстонских вооруженных сил.

В тоже время, по его словам,россияне же пытаются атаковать эти позиции изо дня в день с минимальным успехом и ценой больших потерь как в живой силе, так и в технике.

"Но, как уже отмечалось, человеческие жизни не имеют ценности для российского политического и военного руководства", - сказал Кивиселг.

Россия увеличивает масштабы ударов по Украине

Кивиселг отметил, что пренебрежение россиян к человеческой жизни также отражается в росте количества нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру и жилые районы, что вызывает резкое увеличение количества жертв среди гражданского населения.

"С января этого года Россия осуществила примерно 23 300 атак беспилотников и ракет против Украины, что более чем на 600 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (примерно 3 300)", - пояснил он.

Отметим, что прирост атак с учетом озвученных цифр вырос в 7 раз.

По словам Кивиселга, в результате этих обстрелов количество жертв среди гражданского населения выросло на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 6 800, включая почти 1 100 погибших и 5 700 раненых.

Он отметил, что только в июне этого года в Украине погибло и было ранено более 1500 человек, что делает этот месяц наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.

"В нынешней ситуации следует признать, что лучшей защитой от дронов является атака. Поэтому в ближайшее время мы можем услышать, что Украина приняла меры для уничтожения заводов по производству дронов в России, таких как "Алабуга", - подытожил Кивиселг.