Количество атак по Украине выросло в 7 раз: Эстония предупредила о новой тактике России

Россия резко нарастила удары по гражданской инфраструктуре Украины. Количество атак выросло почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Разведывательного центра Эстонских вооруженных сил полковник Антса Кивиселга.

Кивиселг отметил, что Россия все чаще атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, и хотя украинцам удалось сбить большинство беспилотников и ракет, учитывая их большое количество, неизбежно, что некоторые из них достигнут своих целей.

Россия демонстрирует неуважение к нормам международного права

Он отметил, что нынешний июнь стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.

"Учитывая совершенно разные позиции обеих сторон, трудно представить, что что-то изменится в ближайшее время. Как и в предыдущих случаях, единственным ощутимым результатом на этот раз стал очередной обмен пленными", - сказал Кивиселг.

В то же время он отметил, что оценивая состояние здоровья освобожденных украинских военнопленных, следует признать, что Россия таким образом открыто демонстрирует свое неуважение к Женевской конвенции и нормам международного права в целом

По его словам, пренебрежение России к соблюдению основных норм прав человека также демонстрируется ее отношением к собственным солдатам.

"Появляется все больше фактов и примеров того, как командиры российских подразделений пытают и даже убивают собственных солдат, или с целью так называемой дисциплинарной борьбы, или просто шантажа", - сказал Кивиселг.

Это, по его словам, уже не единичный случай, а скорее отражает природу всей насквозь коррумпированной российской системы.

Коррупция в России

Кивиселг добавил, что масштабы коррупции подтверждает, например, волна арестов высшего руководства российской армии в прошлом году.

"Можно даже сказать, что именно благодаря повсеместной коррупции в российской армии в последние десятилетия действует так называемый отрицательный отбор, когда повышение по службе и следующее звание предоставляются не тем, кто имеет лучшие лидерские качества или талантливым, а тем, кто является лояльным или кто за это заплатит", - пояснил он.

Учитывая вышесказанное, по словам Кивиселжи, неудивительно, что несмотря на многократное преимущество россиян в технологиях и человеческих ресурсах, они не достигли никаких заметных успехов на оперативно-тактическом уровне ни за последние месяцы, ни даже за последнюю неделю.

Приоритеты России

Он сказал, что основное внимание россиян продолжает уделяться Донецку, где происходит больше всего обстрелов и где они уже несколько месяцев пытаются любой ценой изолировать Покровский район.

"Будучи преимущественно в значительном меньшинстве, украинцы здесь преимущественно используют тактику истощения, которая выражается в использовании подготовленных оборонительных позиций", - отметил руководитель Разведывательного центра Эстонских вооруженных сил.

В то же время, по его словам, россияне же пытаются атаковать эти позиции изо дня в день с минимальным успехом и ценой больших потерь как в живой силе, так и в технике.

"Но, как уже отмечалось, человеческие жизни не имеют ценности для российского политического и военного руководства", - сказал Кивиселг.

Россия увеличивает масштабы ударов по Украине

Кивиселг отметил, что пренебрежение россиян к человеческой жизни также отражается в росте количества нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру и жилые районы, что вызывает резкое увеличение количества жертв среди гражданского населения.

"С января этого года Россия осуществила примерно 23 300 атак беспилотников и ракет против Украины, что более чем на 600 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (примерно 3 300)", - пояснил он.

Отметим, что прирост атак с учетом озвученных цифр вырос в 7 раз.

По словам Кивиселга, в результате этих обстрелов количество жертв среди гражданского населения выросло на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 6 800, включая почти 1 100 погибших и 5 700 раненых.

Он отметил, что только в июне этого года в Украине погибло и было ранено более 1500 человек, что делает этот месяц наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.