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Количество атак в Курской области не спадает. Какая ситуация на фронте в Украине на утро

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте на 15 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки 14 марта на фронте произошло 149 боевых столкновений. В Курской области количество атак держится на одном уровне уже вторые сутки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

Обстановка на других направлениях

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении ВСУ остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ в Украине

За сутки потери РФ составили 1180 военных. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БпЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

Кроме того, авиация ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.

Добавим, что за сутки 13 марта на фронте произошло 146 боевых столкновений. В Курской области ВСУ отбили 22 атаки россиян.

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