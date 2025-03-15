Количество атак в Курской области не спадает. Какая ситуация на фронте в Украине на утро

За сутки 14 марта на фронте произошло 149 боевых столкновений. В Курской области количество атак держится на одном уровне уже вторые сутки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.
На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.
На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции ВСУ.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.
На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки вблизи Новополя.
На Ореховском направлении ВСУ остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.
На Приднепровском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника идти вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За сутки потери РФ составили 1180 военных. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БпЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.
Кроме того, авиация ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.
Добавим, что за сутки 13 марта на фронте произошло 146 боевых столкновений. В Курской области ВСУ отбили 22 атаки россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.