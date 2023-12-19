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Несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для защиты Украины от российских воздушных ударов этой зимой Силы обороны будут применять несколько новых систем ПВО Patriot, переданных нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского 19 декабря в Киеве.

Глава государства отметил, что нынешняя зима несет Украине вызовы в связи с российскими обстрелами, при этом возможности Сил обороны по отражению вражеских атак усиливаются каждый месяц.

"Эта зима другая, она тоже с вызовами, к сожалению, с потерями, но все же с меньшими. Мы ежемесячно становимся сильнее", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что по вопросам усиления ПВО ВСУ вместе с командой имел "серьезную командировку".

"Несколько, не буду говорить, несколько новых систем Patriot будут защищать нашу страну зимой. Пообещал не говорить количество, пока не будут защищены", - отметил Зеленский.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.

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