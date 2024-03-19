Несколько общин уже разработали ПКВ. Шуляк рассказала, как в этом помогли жители

По ее словам, программы комплексного восстановления уже разрабатывают более 150 украинских территориальных общин, а некоторые уже даже эту работу сделали, привлекая к участию местных жителей. В частности, Киевщина. Поэтому этот опыт свидетельствует, что сейчас общественность существенно помогает местным властям нарабатывать решения по восстановлению на местах.

"Общественность точно никто не сможет остановить, если она хочет принимать участие в восстановлении и принятии решений о стратегиях развития территории, где проживает. В частности, мы предусмотрели, что ПКВ вообще нельзя утвердить без общественного обсуждения, потому что это ключевое решение для развития всех жителей общества "Предложения от общественности для ПКВ принимаются, учитываются и анализируются. И только после утверждения, которое состоится не раньше, чем все желающие жители ознакомятся с программой, ее можно будет проголосовать на сессии местного совета", - отметила Шуляк.

В Николаевской области, где общины тоже занимаются разработкой программ комплексного восстановления, общественные организации выполняют роль медиаторов между жителями общины и местными властями. Пример - Снегиревская община Николаевской области, пострадавшая не только от временной оккупации, а от последствий подрыва врагом Каховской ГЭС.

В частности, все это крайне негативно сказалось на водопроводах - некоторые, которые были построены еще в советские времена из асбеста, нужно либо менять, либо вообще строить новые. Если этого не сделать, у жителей общины будут проблемы с водой, поскольку уже сейчас ее вынуждены завозить. Впрочем, жители определили также приоритетным для них вопрос обновления школ.

Парламентарий также подчеркнула, что участие представителей общины - рычаг влияния на работу органов местного самоуправления не только в том, что касается разработки программ комплексного восстановления, но и в других неотложных вопросах. Например, благодаря их вовлечению в комиссии, принимающие решение о предоставлении компенсации по программе "єВідновлення", удается предотвратить различные коррупционные проявления.

"Благодаря общественности, которая, согласно Закону о компенсации за разрушенное и уничтоженное имущество, должна составлять по меньшей мере треть комиссии, проводящей верификацию поврежденного или уничтоженного жилья, мы смогли обнаружить комиссию, которая отправляла людей в один и тот же нотариус, рекомендовавший единое место, где можно было приобрести квартиру на средства "єВідновлення". Это показательный кейс и поэтому я прошу общественность активнее присоединяться к программе "єВідновлення", - резюмировала Шуляк.