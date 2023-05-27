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В каких случаях могут прекратить льготы на коммуналку: разъяснение ПФУ

Фото: льготы на коммуналку могут быть прекращены по нескольким причинам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Основанием для того, чтобы предоставление льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг было прекращено, может стать несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным пресс-службы, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17.04.2019 № 373, предоставление льгот может прекращаться:

  • в случае смерти льготника, потери права на льготу или когда льготнику назначена жилищная субсидия - с месяца, следующего за месяцем наступления указанного события;
  • по заявлению льготника - с месяца, следующего за месяцем его подачи.

Напомним, в госбюджете на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер – 631,1 гривен.

Функции по назначению и выплате льгот субсидии перешли в Пенсионный фонд. ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд гривен.

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