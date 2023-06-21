При каких условиях россияне могут взорвать "Крымский титан": мнения экспертов

"Они противодействуют нам в Запорожском направлении, россияне увлеклись организацией обороны Олешек, южной части Херсонской области и так далее, то есть они фактически усиливают оборону Крыма. Видно, что они очень боятся того, что ВСУ скоро появятся у полуострова", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, на первом этапе может быть шантаж, на втором - при приближении украинских войск к Крыму обвинить их в попадании в опасный объект и спровоцировать выброс опасных веществ.

"Это не такая опасность, как с ЗАЭС, в смысле загрязнения и негативных последствий. Несколько лет назад на заводе уже была авария. Тогда Украина предлагала помощь - оккупационная власть отказалась. Для России самое важное в Крыму - это военная база в Севастополе," славы", как они его называют. На другое им в принципе плевать", - сказал Мусиенко.

По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, оккупанты не будут спешить с подрывом завода. Ведь сам Крым рассматривается как последний бастион, куда будут отступать российские войска из Украины.

По его словам, противник строит оборону по трапеции Армянск, Медведевка, Джанкой и Красноперекопск, и "Крымский титан" находится фактически на одной из ее вершин.

"Второй момент. Сейчас Россия размещает свои подразделения на юге Украины так, чтобы у них были комфортные возможности для побега, - в пределах Васильевки, Токмака, Мелитополя, Джанкоя и Армянска. Все это указывает на то, что южную группировку россиян так или иначе планируют выводить на полуостров с основными линиями обороны в северной части", - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению Коваленко, в ближайшее время россияне 100% не будут взрывать "Крымский титан". С другой стороны, если будет прорвана линия на административной границе, не исключено, что они попытаются таким образом остановить наступление ВСУ.

"Крымский титан"

Предприятие "Крымский титан" расположено возле города Армянск на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материковой частью Украины. До российской оккупации этот завод был крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

В августе 2018 на заводе "Крымский титан" произошла авария и выброс опасных веществ. В результате россияне прекратили работу предприятия, но позже, в октябре, она была возобновлена. Жители Крыма и юга Украины сообщали о новых выбросах, но оккупанты игнорировали призывы остановить работу завода.

В начале июня крымские партизаны сообщили, что российские силовики начали минировать завод "Крымский титан". Захватчики могут готовить провокацию на заводе, чтобы затем обвинить Украину. Взрыв может привести к выбросу тысяч тонн ядовитых веществ в атмосферу и повлечь за собой экологическую катастрофу.

О новых угрозах, условиях, при которых Россия решится на подрыв, и может ли такой сценарий помешать освобождению полуострова, читайте в материале РБК-Украина.