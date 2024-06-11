Каких еще реформ не хватает Украине в 2024 году для получения денег от МВФ

На третьем году полномасштабной войны Украина продолжает успешно выполнять взятые на себя в марте 2023 года обязательства перед Международным валютным фондом в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования ( EFF) на сумму в эквиваленте 15,6 млрд долларов.

Какие реформы еще предстоит реализовать Украине до конца 2024 года для успешного продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей кредитных средств – читайте в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

Миссия МВФ относительно четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной, которая работала в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, успешно завершила работу. Представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала. Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит ее в ближайшие недели. После этого Украина получит доступ к финансированию в объеме около 2,2 млрд долларов (в эквиваленте).

Что еще предстоит сделать Украине до конца 2024 года

Для успешного продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей кредитных средств от Фонда Украина до конца года еще должна реализовать ряд важных реформ, так называемых структурных маяков. Вот они:

Еще до конца марта украинское правительство должно было разработать концепцию развития государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с предложениями нацелить программу на малые и средние предприятия, постепенно отказываясь от участия крупных компаний, усилить ее мониторинг и обеспечить надлежащие защитные механизмы.

До конца июня должен быть принят новый закон о Бюро экономической безопасности с четким мандатом и объемом следственных полномочий с акцентом на основных экономических преступлениях. Также должна быть создана правовая основа функционирования БЭБ в части отбора руководства и персонала. Закон должен учитывать существующее разграничение между следственными полномочиями БЭБ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

До конца июня Украина должна определить объем задолженности и оценить финансовое состояние теплокоммунэнерго с помощью камеральной проверки авторитетной аудиторской компанией, в частности путем разграничения задолженности - до февраля 2022 и после.

До конца июля Украина должна подготовить оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета, для формирования единого подхода к реформированию.

До конца июля также должен быть принят закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель.

До конца сентября правительство должно определить крупнейшие государственные предприятия, серьезно пострадавшие от войны, и подготовить обзор потенциальных бюджетных расходов.

Еще до конца сентября Украина должна завершить внешний аудит эффективности Национального антикоррупционного бюро с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать отчет по его результатам.

До конца октября с помощью технической помощи от МВФ следует провести диагностический осмотр довоенных политик и практик по среднесрочному бюджетному планированию.

С конца августа на конец октября перенесена задача для правительства разработать политику управления государственной собственностью на государственных предприятиях, а также политику дивидендов и стратегию приватизации.

До конца декабря следует принять правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, включая приоритеты восстановления.

До конца декабря правительство должно подготовить механизм оздоровления банков в консультациях с Фондом гарантирования и МВФ.

Также МВФ настаивает, чтобы в течение всего периода действия программы EFF все системные банки с мажоритарной долей государственной собственности оставались в сфере ответственности Минфина, а любые несистемные банки, которые перейдут в собственность государства, не были капитализированы за счет бюджетных средств, а передавались Фонду гарантирования.

Напомним, что очередные кредитные транши по программе расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда предоставляются по результатам пересмотров. В 2023 году Украина получила от МВФ три транша на общую сумму 4,5 млрд долларов. В этом году Украина уже получила от МВФ один транш в сумме около 880 млн долларов. В целом же в 2024 году правительство имеет возможность получить от МВФ четыре транша общим объемом около 5,4 млрд долларов (в эквиваленте).