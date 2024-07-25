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В каких регионах Украины больше всего пенсионеров и где они получают деньги

Украина, Четверг 25 июля 2024 18:30
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В каких регионах Украины больше всего пенсионеров и где они получают деньги Фото: пенсионеры получают деньги в банках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая численность пенсионеров в Украине на 1 июля 2024 года составила 10,245 млн человек, что на 34,3 тысяч больше, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ) .

По данным ПФУ, через текущие счета в банках пенсии получают 8,206 млн. человек. Остальные 2,039 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, в том числе любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 781,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 652,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 593,8 тысячи человек.

В каких регионах Украины больше всего пенсионеров и где они получают деньги

Рейтинг банков

По состоянию на 1 июля доля ПриватБанка по выплате пенсий составляет 58,1%. В этом госбанке получают деньги 4,768 млн. человек. На втором месте государственный Сбербанк (31,4%, пенсии получают 2,579 млн человек).

В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 310,3 тысячи человек (3,8%). В других банках получают деньги 547,8 тысячи человек (6,7%).

В каких регионах Украины больше всего пенсионеров и где они получают деньги

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-июнь 2024 составила 299,1 млрд гривен, что на 12,5% больше, чем в 2023 году (265,8 млрд гривен).

В каких регионах Украины больше всего пенсионеров и где они получают деньги

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн. или на 8,0%.

Наивысшую пенсию в Украине получали в Киеве – 7 940 гривен. Далее следуют Ровенская (7 255 гривен), Донецкая (7 138 гривен), Луганская (6 679 гривен) и Днепропетровская области (6 402 гривны).

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