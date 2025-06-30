ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня

Украина, Понедельник 30 июня 2025 07:00
UA EN RU
В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня Фото: синоптики рассказали, в каких областях сегодня будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 30 июня, будет по-летнему теплой, но не слишком жаркой. Ряд областей подмочат дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность. Местами на севере, юге и в центре страны небольшие кратковременные дожди. Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северной части местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем +21 +25 градусов, ночью +13 +16 градусов;
  • на востоке: днем +22 +27 градусов, ночью +15 +17;
  • в центре: днем +23 +26, ночью +14 +20 градусов;
  • на юге: днем +27 +29 градусов, ночью +14 +18;
  • на западе: днем +23 +29, ночью +14 +16 градусов.

В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня

Погода в Киеве

Сегодня в столице возможен небольшой кратковременный дождь, а в Киевской области - грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики также предупреждают о порывах до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет от +21 до +23 градусов, а ночью +14 +16 градусов.
В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность
В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу