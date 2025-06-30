В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня

Погода в Украине сегодня, 30 июня, будет по-летнему теплой, но не слишком жаркой. Ряд областей подмочат дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность. Местами на севере, юге и в центре страны небольшие кратковременные дожди. Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северной части местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут:

на севере: днем +21 +25 градусов, ночью +13 +16 градусов;

на востоке: днем +22 +27 градусов, ночью +15 +17;

в центре: днем +23 +26, ночью +14 +20 градусов;

на юге: днем +27 +29 градусов, ночью +14 +18;

на западе: днем +23 +29, ночью +14 +16 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице возможен небольшой кратковременный дождь, а в Киевской области - грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики также предупреждают о порывах до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет от +21 до +23 градусов, а ночью +14 +16 градусов.

