ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В каких странах существует отчество и как обходятся там, где его нет

Четверг 17 июля 2025 08:00
UA EN RU
В каких странах существует отчество и как обходятся там, где его нет В каких странах до сих пор есть отчество и где его не используют вовсе (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы привыкли к отчеству как к неотъемлемой части официального имени. Но в мире это явление скорее исключение, чем правило. В одних странах отчество до сих пор фиксируется в документах, в других его считают пережитком прошлого или не используют вовсе.

Как пишут идентификационные данные там, где отчество не существует, и какие страны до сих пор его применяют, рассказывает РБК-Украина.

Где отчество сохранилось как норма

Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, другие постсоветские страны

В документах отчество указывается официально, и является частью полного имени. В школах, на работе, в юридических или банковских делах обращение по имени и отчеству считается признаком уважения или формальности.

Исландия

Уникальная страна, где отчество (а иногда и отчество по матери) является частью фамилии. Например, сын Йона - это Йонссон, а дочь - Йонсдоттир.

Фамилии как наследственное явление в Исландии практически не существуют. Людей в официальных документах и в быту называют по имени и отчеству, а не по родовым названиям.

Арабские страны

Во многих мусульманских странах (Египет, Саудовская Аравия, Ирак и т.д.) в паспорте или удостоверении личности указывается несколько имен - имя лица, имя отца, деда, а иногда и прадеда.

Это не отчество в нашем понимании, но важная часть идентификации человека в религиозно-культурном смысле.

Индия

Отчество часто включают в полное имя, особенно в Южной Индии. Например, имя может быть "С.Р. Рамасвами", где "С" - имя отца, "Р" - имя деда. В то же время во многих регионах Индии вообще нет фамилий как таковых - отчество используется вместо них.

Где отчество не используют

США, Канада, большинство стран Европы

Отчество в документах не существует как отдельная единица. В формальных контекстах используются имя и фамилия. Если есть второе имя (middle name), оно не всегда указывает на отца.

Например, у Джона Ф. Кеннеди буква "F" означает "Фицджеральд" - это не отчество, а второе имя, которое выбирают сами родители.

Франция

Жесткая политика в отношении имен: государство не признает отчество как юридический элемент. Все официальные документы - только имя и фамилия. Фамилия в большинстве случаев наследуется по линии отца (хотя с 2013 года можно выбрать и материнскую).

Япония, Китай, Корея

Здесь сначала указывается фамилия, затем имя. Отчество как отдельной формы нет. Вместо этого важную роль играет родословная и династия, а в исторических документах или при браках иногда фиксируется имя отца, но не как официальная часть имени.

Что пишут там, где отчества нет

В странах, где отчество отсутствует как официальная составляющая, вместо него могут использовать:

Middle name (второе имя) - в США, Канаде, на Филиппинах.

Номер семейного кода или национальный идентификатор - во Франции, Нидерландах, Германии.

Повторение фамилии отца как второго имени - в некоторых арабских или африканских странах.

Останется ли отчество в Украине?

Вопрос открытый. С одной стороны, украинское законодательство признает отчество частью полного имени.

С другой - новые документы, как ID-карта, уже позволяют выбрать, включать ли отчество. Также все чаще в быту звучит только имя - без формальностей.

Однако пока отчество остается важным признаком официальности, формальной вежливости и культурного кода. Уникальный языковой маркер, свидетельствующий о принадлежности к украинской традиции.

Вас это может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: Министерство юстиции Украины, BBC World Service, Icelandic Naming Committee, Al Jazeera Arabic, Government of India, National Portal

Читайте РБК-Украина в Google News
Имена Традиции
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко