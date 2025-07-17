В каких странах существует отчество и как обходятся там, где его нет

Украинцы привыкли к отчеству как к неотъемлемой части официального имени. Но в мире это явление скорее исключение, чем правило. В одних странах отчество до сих пор фиксируется в документах, в других его считают пережитком прошлого или не используют вовсе.

Как пишут идентификационные данные там, где отчество не существует, и какие страны до сих пор его применяют, рассказывает РБК-Украина .

Где отчество сохранилось как норма

Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, другие постсоветские страны

В документах отчество указывается официально, и является частью полного имени. В школах, на работе, в юридических или банковских делах обращение по имени и отчеству считается признаком уважения или формальности.

Исландия

Уникальная страна, где отчество (а иногда и отчество по матери) является частью фамилии. Например, сын Йона - это Йонссон, а дочь - Йонсдоттир.

Фамилии как наследственное явление в Исландии практически не существуют. Людей в официальных документах и в быту называют по имени и отчеству, а не по родовым названиям.

Арабские страны

Во многих мусульманских странах (Египет, Саудовская Аравия, Ирак и т.д.) в паспорте или удостоверении личности указывается несколько имен - имя лица, имя отца, деда, а иногда и прадеда.

Это не отчество в нашем понимании, но важная часть идентификации человека в религиозно-культурном смысле.

Индия

Отчество часто включают в полное имя, особенно в Южной Индии. Например, имя может быть "С.Р. Рамасвами", где "С" - имя отца, "Р" - имя деда. В то же время во многих регионах Индии вообще нет фамилий как таковых - отчество используется вместо них.

Где отчество не используют

США, Канада, большинство стран Европы

Отчество в документах не существует как отдельная единица. В формальных контекстах используются имя и фамилия. Если есть второе имя (middle name), оно не всегда указывает на отца.

Например, у Джона Ф. Кеннеди буква "F" означает "Фицджеральд" - это не отчество, а второе имя, которое выбирают сами родители.

Франция

Жесткая политика в отношении имен: государство не признает отчество как юридический элемент. Все официальные документы - только имя и фамилия. Фамилия в большинстве случаев наследуется по линии отца (хотя с 2013 года можно выбрать и материнскую).

Япония, Китай, Корея

Здесь сначала указывается фамилия, затем имя. Отчество как отдельной формы нет. Вместо этого важную роль играет родословная и династия, а в исторических документах или при браках иногда фиксируется имя отца, но не как официальная часть имени.

Что пишут там, где отчества нет

В странах, где отчество отсутствует как официальная составляющая, вместо него могут использовать:

Middle name (второе имя) - в США, Канаде, на Филиппинах.

Номер семейного кода или национальный идентификатор - во Франции, Нидерландах, Германии.

Повторение фамилии отца как второго имени - в некоторых арабских или африканских странах.

Останется ли отчество в Украине?

Вопрос открытый. С одной стороны, украинское законодательство признает отчество частью полного имени.

С другой - новые документы, как ID-карта, уже позволяют выбрать, включать ли отчество. Также все чаще в быту звучит только имя - без формальностей.

Однако пока отчество остается важным признаком официальности, формальной вежливости и культурного кода. Уникальный языковой маркер, свидетельствующий о принадлежности к украинской традиции.