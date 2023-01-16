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В каких банках украинцы получают пенсии: рейтинг на 1 января 2023 года

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Украина, Понедельник 16 января 2023 12:38
В каких банках украинцы получают пенсии: рейтинг на 1 января 2023 года Фото: рейтинг по выплатам пенсий возглавили государственные банки  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В этом госбанке получают деньги 4,483 млн человек. На втором городе государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают выплаты 499 тысяч человек (6,0%).

В каких банках украинцы получают пенсии: рейтинг на 1 января 2023 года

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2022 года составила 457 млрд гривен, что на 21,3% больше, чем в 2021 году (376,7 млрд гривен).

В каких банках украинцы получают пенсии: рейтинг на 1 января 2023 года

Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2023 составил 4622,59 гривен. За 2022 год пенсии выросли на 631,06 грн или на 15,8%.

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