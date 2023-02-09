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В каких банках украинцы могут получать пенсии. Минфин обновил список

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 09:59
В каких банках украинцы могут получать пенсии. Минфин обновил список Фото: пенсии и стирки бюджетникам имеют право выплачивать 46 банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков на 1 февраля 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

Согласно решению Минфина, бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:

АО "Ощадбанк"

2.

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

3.

АО "Укрэксимбанк"

4.

АО АБ "Укргазбанк"

5.

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

6.

АО "КБ "АККОРДБАНК"

7.

АО "А-БАНК"

8.

АО "АЛЬФА-БАНК"

9.

АО "Банк Альянс"

10.

АО "БАНК ВОСТОК"

11.

АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"

12.

АО "Банк Кредит Днепр"

13.

АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

14.

АО КБ "Глобус Банк"

15.

АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

16.

АО "Идея Банк"

17.

АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

18.

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

19.

АО "АКБ "КОНКОРД"

20.

АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

21.

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

22.

АО "КРЕДОБАНК"

23.

АО "КРИСТАЛБАНК"

24.

АО АКБ "Львов"

25.

АО "МЕТАБАНК"

26.

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

27.

АО "МОТОР-БАНК"

28.

АО "МТБ БАНК"

29.

АО "ОТП Банк"

30.

АО АБ "ЮЖНЫЙ"

31.

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

32.

АО "ПОЛИКОМБАНК"

33.

АО "Полтава-банк"

34.

АО "ПРАВЭКС БАНК"

35.

АО "ПроКредит Банк"

36.

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

37.

АО "АКБ "РАДОБАНК"

38.

АО "Райффайзен Банк"

39.

АО "РВС БАНК"

40.

АО "СКАЙ БАНК"

41.

АО "ТАСКОМБАНК"

42.

АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК"

43.

АО "УкрСиббанк"

44.

АО "Универсал Банк"

45.

АО "Юнекс Банк"

46.

АО "БАНК СИЧ"

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В этом госбанке получают выплаты, 4,483 млн человек. На втором городе государственный Сбербанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают пенсии 499 тысяч человек (6,0%).

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