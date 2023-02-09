В каких банках украинцы могут получать пенсии. Минфин обновил список
Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков на 1 февраля 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .
Согласно решению Минфина, бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:
|
|
АО "Ощадбанк"
|
2.
|
АО КБ "ПРИВАТБАНК"
|
3.
|
АО "Укрэксимбанк"
|
4.
|
АО АБ "Укргазбанк"
|
5.
|
АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
|
6.
|
АО "КБ "АККОРДБАНК"
|
7.
|
АО "А-БАНК"
|
8.
|
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
9.
|
АО "Банк Альянс"
|
10.
|
АО "БАНК ВОСТОК"
|
11.
|
АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"
|
12.
|
АО "Банк Кредит Днепр"
|
13.
|
АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
|
14.
|
АО КБ "Глобус Банк"
|
15.
|
АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
|
16.
|
АО "Идея Банк"
|
17.
|
АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
|
18.
|
АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
|
19.
|
АО "АКБ "КОНКОРД"
|
20.
|
АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
|
21.
|
АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
|
22.
|
АО "КРЕДОБАНК"
|
23.
|
АО "КРИСТАЛБАНК"
|
24.
|
АО АКБ "Львов"
|
25.
|
АО "МЕТАБАНК"
|
26.
|
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
|
27.
|
АО "МОТОР-БАНК"
|
28.
|
АО "МТБ БАНК"
|
29.
|
АО "ОТП Банк"
|
30.
|
АО АБ "ЮЖНЫЙ"
|
31.
|
АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
|
32.
|
АО "ПОЛИКОМБАНК"
|
33.
|
АО "Полтава-банк"
|
34.
|
АО "ПРАВЭКС БАНК"
|
35.
|
АО "ПроКредит Банк"
|
36.
|
АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
|
37.
|
АО "АКБ "РАДОБАНК"
|
38.
|
АО "Райффайзен Банк"
|
39.
|
АО "РВС БАНК"
|
40.
|
АО "СКАЙ БАНК"
|
41.
|
АО "ТАСКОМБАНК"
|
42.
|
АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК"
|
43.
|
АО "УкрСиббанк"
|
44.
|
АО "Универсал Банк"
|
45.
|
АО "Юнекс Банк"
|
46.
|
АО "БАНК СИЧ"
Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.
По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В этом госбанке получают выплаты, 4,483 млн человек. На втором городе государственный Сбербанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают пенсии 499 тысяч человек (6,0%).