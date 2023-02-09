В каких банках украинцы могут получать пенсии. Минфин обновил список

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков на 1 февраля 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

Согласно решению Минфина, бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В этом госбанке получают выплаты, 4,483 млн человек. На втором городе государственный Сбербанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают пенсии 499 тысяч человек (6,0%).