У Київводоканалі розповіли, як платити тільки за спожиті послуги

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчасно передані показання лічильників є гарантією сплати тільки за спожиті послуги

У київському водоканалі повідомили, що вчасно передані показання лічильників є гарантією сплати тільки за спожиті послуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АК "Київводоканал".

У Київводоканалі нагадали, що з 1 і по 10 число дані лічильників не приймаються, триває оновлення баз і формування нових платіжок. Передача показників можлива з одинадцятого числа і до кінця місяця.

При цьому наголошується, що потрібно вчасно передавати показання лічильників не тільки холодного, але і гарячого водопостачання, починаючи з 11 по останнє число кожного місяця.

У водоканалі пояснили, що показання лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання та водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води.

Нагадаємо, АК "Київводоканал" підвищив з 1 лютого 2019 року на 11% тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. Нові тарифи затверджені на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 25 січня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд гривень, що на 7,9 млрд гривень більше, ніж місяцем раніше. Всього за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд гривень.