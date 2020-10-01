Фото: Сергій Гусовський (facebook.com)

Шість років поспіль влада не може дійти консенсусу й прийняти закон про столицю. Головною проблемою Києва залишається відсутність самоврядування, тому закон має бути прийнятий, але потребує доопрацювання.

Про це заявив депутат Київської міськради, кандидат у мери Києва від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський в інтерв’ю телеканалу "112".

На його думку, кияни стають заручниками політичних процесів, тоді як влада продовжує заробляти на державі.

"Закон про столицю однозначно слід приймати. Водночас не потрібен просто будь-який закон. Потрібен закон, що зніме проблеми, які сьогодні є в Києві. А проблеми очевидні. У Києві просто немає самоврядування як такого. Є президентська, адміністративна та державна вертикалі. Голову Київської міської держадміністрації призначає президент. Наголошую, усі десять голів райдержадміністрацій призначаються президентом. Якщо Київрада стає заручником якихось політичних процесів і не засідає три місяці, як було минулого року, то тоді не приймаються жодні рішення", - заявив Гусовський.

Депутат зауважив, що доля закону не повинна залежати від того, хто виграє вибори й очолить міську раду Києва.

Також він наголосив, що закон має бути прийнятий з обов’язковими змінами та поправками.

"Нині проєкт закону, що перебуває у Верховні раді, недосконалий. Якщо його спробують прийняти ще до місцевих виборів, однозначно навздогін необхідно буде приймати зміни до цього закону. Це чергове замкнене коло однозначно необхідно розривати, беручи на себе відповідальність. І її мають брати ті, кому насправді довіряють люди", - додав Гусовський.

Нагадаємо, раніше Сергій Гусовський заявляв, що Києву для ефективного управління необхідно повернути діяльність районних рад.