ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Києву необхідне ефективне спілкування з державою, - Гусовський

Автор: РБК-Україна

За його словами, закон про столицю потребує значного доопрацювання

Києву для ефективного управління необхідно повернути діяльність районних рад та забезпечити прийняття якісного закону про столицю.

Про це заявив депутат Київради Сергій Гусовський, який балотуватиметься на посаду міського голови столиці в ефірі "Право на владу".

"Києву, як місту-столиці, потрібне ефективне спілкування з державою. Був простий крок - скасувати рішення 2010 року, повернути норму, що міський голова автоматично є керівником виконавчого органу. Зараз це називається: Київська міська державна адміністрація виконавчий орган Київської міської ради. Там чорт ногу зломить: він виконавчий орган чи він державна адміністрація?" - заявив Гусовський.

Він також додав, що оскільки керівника міської державної адміністрації призначає президент України, це робить його залежним від президентської вертикалі влади.

"Звісно, що міський голова, який призначений президентом, він підвішений цим президентом, не важливо - це Порошенко, Зеленський чи Янукович", - підкреслив Гусовський.

На його переконання, необхідний закон про столицю. Такий законопроект вже пройшов перше читання в парламенті, але потребує значного доопрацювання.

"Поки закон, який пройшов перше читання дуже сирий, там є кілька хороших новел, але він дуже сирий. Тому є простий крок - скасувати те, що було прийнято в 2010 році. Повернути райради", - резюмував Гусовський.

Нагадаємо, раніше лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявляв, що головне завдання майбутніх виборів - повернути владу на місцях.

Як відомо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КМДАКиївГусовский