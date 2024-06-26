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В Киеве в ближайшие дни будут действовать ограничения движения для фур

Среда 26 июня 2024 16:40
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В Киеве в ближайшие дни будут действовать ограничения движения для фур Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, с 27 июня до 1 июля, из-за жаркой погоды будет действовать ограничение на движение для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как и упоминалось выше, ограничение будет действовать с 27 июня по 1 июля.

"Так, при температуре воздуха свыше +28 с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - пишет КГГА.

Стоит пояснить, что ограничение на передвижение грузовиков во время жаркой погоды вводится для сохранения асфальтового дорожного покрытия, которое разрушается под весом большегрузного транспорта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве из-за ремонтных работ частично ограничили движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

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