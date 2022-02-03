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"Київстар" назвав причину збою у роботі мережі. Яка компенсація чекає на абонентів

Автор: Сергій Пишкін, Сергій Сурепін

Сьогодні, 3 лютого, абоненти "Київстар" зіткнулися з тимчасовим масштабним збоєм у роботі оператора. Компанія вже підготувала компенсацію за тимчасові незручності.

Подробиці збою у мережі "Київстар" - в матеріалі РБК-Україна.

У коментарі для РБК-Україна, директор з корпоративних комунікацій "Київстар" Ганна Захараш відзначила, що збій фіксувався із 8 до 10 години ранку. Клієнти "Київстару" не могли додзвонитися всередині мережі. Також збій зачепив роботу й контакт-центру.

"Причина технічного збою - оновлення програмного забезпечення, причину максимально швидко усунули, послуги відновлені", - повідомила Захараш.

Водночас як відзначив PR-спеціаліст Олександр Фесенко, компанія підготувала компенсацію власним клієнта за тимчасові незручності. Йдеться про додаткові хвилини на дзвінки або ж пакет мегабайтів.

"Ми будемо нараховувати компенсацію абонентам у яких були ці проблеми: або додаткові хвилини на дзвінки на інші мережі, або ж додатковий пакет мегабайтів в залежності від того якими тарифними планами вони користуються. Більшість абонентів отримають хвилини для дзвінків", - розповів Фесенко.

Компенсацію за технічний збій буде нараховано автоматично.

"Компанія приносить вибачення за цю ситуацію і дякує абонентам за розуміння", - додає пресслужба "Київстару".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабний збій у роботі "Київстару".

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Київстар