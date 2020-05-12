У Київраді звинуватили КМДА в спробі закупити автобуси на 10 млн євро у компанії олігарха-втікача

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше Київрада ухвалила рішення про виділення 50 млн євро для закупівлі 12- і 18-метрових автобусів МАЗ в лізинг

Постійна комісія Київради з питань транспорту розглянула питання закупівлі містом 200 автобусів МАЗ на умовах лізингу, і прийшла до висновку, що прописані в договорі ціни на автобуси значно завищені, а купувати їх планується у фірми олігарха Дмитра Святаша, який знаходиться в розшуку НАБУ. Про це депутати повідомили під час засідання комісії у вівторок, 12 травня, передає РБК-Україна.

Зазначимо, раніше Київрада ухвалила рішення про виділення 50 млн євро для закупівлі 12- і 18-метрових автобусів МАЗ в лізинг. КП "Київпастранс" запропонувало Київраді узгодити договір з "Укргазбанком", де в якості постачальника автобусів зазначено ТОВ "Автомобільна компанія "Укравтоторг", і де на зазначену суму пропонується купити 200 автобусів.

"Транспортна комісія 30 квітня отримала лист від компанії "Мазтранссервіс", в якому вона пропонує на затверджених умовах поставити місту не 200, а 220 автобусів. Це компанія з 23-річним стажем роботи в Україні, і весь цей час вона працює з "Київпастрансом". За цей час вони здійснили постачання близько 520 одиниць рухомого складу. Вони - офіційний дилер білоруського заводу МАЗ. Я, як колишній керівник "Київпастрансу" і транспортного департаменту, знаю цю компанію тільки з хорошої сторони й розумію, що вони здатні виконати обіцяне", - заявив депутат Київради Сергій Майзель.

Він зазначив, що кожен автобус перевозить близько тисячі пасажирів на добу. Та 20 автобусів - це великий магістральний маршрут, який може перевозити 18-20 тис. пасажирів.

"Це дуже важливо для киян, і якщо у нас є така можливість, то ми повинні зробити все можливе, щоб місто отримало за даним договором 220 автобусів", - підкреслив депутат.

Своєю чергою, його колега Святослав Кутняк розповів, наскільки насправді завищені ціни на автобуси в пропонованому "Київпастрансом" договорі.

“У відкритому доступі є інформація, що в базовій комплектації 12-метровий автобус коштує 155 тис. євро. А у нас в договорі вказана ціна 202 тис. євро. 18-метровий автобус коштує 215 тис. євро, а у нас в договорі - 288 тис. євро. Тому я впевнений, що цей лізинг - це чергова афера КМДА з метою через фірми-прокладки "заробити" на цьому майже 10 млн євро", - заявив депутат.

Депутат Київради Прохор Антоненко розповів, що фірма, у якої планується придбати автобуси, належить втікача Дмитру Святашу.

"Якщо ми подивимося в договір, то там постачальником автобусів вказана фірма "Укравтоторг". На 97% вона належить компанії "Неон Сіті Груп", яка є частиною корпорації " АІС " відомих "регіоналів" Дмитра Святаша та Василя Полякова. На Святоша заведено справу в НАБУ, торік він втік з України", - нагадав Антоненко.

У підсумку голова Транспортної комісії Олексій Окопний запропонував продовжити розгляд питання на наступному засіданні. Також депутати домовилися направити листи з проханням уточнень і роз'яснень дилерам і керівництву "Київпастрансу".

Нагадаємо, колишній народний депутат Верховної Ради Дмитро Святаш був оголошений в розшук у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, столична прокуратура повідомила про підозру колишнього народного депутата п'яти скликань у рамках кримінальної справи по заволодінню коштами банку "УкрСиббанк". Слідство встановило, що екс-парламентарій протягом 2008 - 2018 років, у змові з посадовими особами групи компаній "АІС", шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від "Укрсиббанку" як кредит. Цими діями він завдав збитків банку на суму 1,1 млрд гривень.